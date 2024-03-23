İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 6 aydır sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısı 136'ya yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 3 gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 136'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, birçok medya kuruluşuyla çalışan foto muhabiri Muhammed er-Rifi'nin, Gazze kentinin güneydoğusundaki Kuveyt Kavşağı'ndaki saldırıda aldığı yaradan dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi.

Raqami TV Foto muhabiri Abdurrahman Sayime'nin de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evini bombalaması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

El-Kuds'ul-Yevm kanalında sunucu Muhammed İmad İsa'nın da İsrail güçlerince evinin bombalanması sonucu birçok aile üyesiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında ölen gazeteciler için başsağlığı, yakınları için de sabır temennisinde bulunuldu.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.