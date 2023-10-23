İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "silahlı hücreleri yok etmek, kayıplar ve kaçırılanlarla ilgili bilgi edinmek" amacıyla gece saatlerinde bölgeye "sızma operasyonu" düzenlediğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 222 İsrailli esirin kimliğini tespit ettiklerini ve Gazze'de rehin tutulduklarına dair ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.

Bunun tüm esirlerin toplam sayısı olmadığına işaret eden Hagari, "Kaçırılan kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için askeri, istihbari ve siyasi her türlü yöntemle çalışmaya devam edeceğiz. Bu savaşın amacı bu." dedi.

Hamas'ın otoritesini ve gücünü sona erdirmenin de savaşın hedefleri arasında olduğunu savunan Hagari, "Bir sonraki aşamaya (kara harekatı) hazırlanan zırhlı ve piyade birlikleri, gece saatlerinde, silahlı hücreleri yok etmek, kayıplar ve kaçırılanlarla ilgili bilgi edinmek amacıyla sızma operasyonu düzenledi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun elinde Gazze Şeridi sınırı çevresinden 1000'den fazla Filistinli cenaze ve esir bulunduğunu söyleyen Hagari, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının ise 308'e yükseldiğini belirtti.

Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 14 tırın girdiğini kaydeden Hagari, Gazze Şeridi'ne akaryakıt girmeyeceğini vurguladı.

Hagari, "İsrail ordusunun askeri hazırlığı var ve güçleniyor. Biz şimdi konuşurken bile bir uçak, savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık olarak silahlı unsurların bulunduğu onlarca hedefe saldırı düzenliyor." şeklinde konuştu.