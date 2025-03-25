İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Ofisini yanlışlıkla vurduklarını öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, ordudan yapılan açıklamada olayın soruşturulacağı bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun bazı şüphelileri tespit ettiği ve tehdit algıladığı gerekçesiyle bir binaya ateş açtığı savunuldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve binada hasar meydana geldiği kaydedildi.

Ordunun yaptığı tespitin yanlış olduğu itiraf edilen açıklamada, binanın Kızılhaç'a ait olduğunun bilinmediği öne sürüldü.

- Kızılhaç, İsrail ordusunun saldırısını şiddetle kınamıştı

ICRC'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kurumun Refah kentinde yer alan bir ofisini hedef alması şiddetle kınanmıştı.

Tüm tarafların Uluslararası Kızılhaç'a ait söz konusu ofisin varlığından ve konumundan haberdar edildiği bildirilen açıklamada, olayda "şans eseri" hiçbir personelin zarar görmediği ve saldırının "şiddetle kınandığı" kaydedilmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hedef alınan binanın çatısındaki Kızılhaç bayrağı dikkati çekti.

- ⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasının ardından, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.