İsrail ordusunun saldırılarında Gazze'de 15 bin 328 çocuk ile 10 bin 171 kadın hayatını kaybetti

Gazze'de 235 günde hayatını kaybeden Filistinlilerin yüzde 71'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyorGazze Şeridi'nde 17 bin Filistinli çocuk ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşıyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 3 bin 222 katliam gerçekleştirildiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 235 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 222 katliam gerçekleştirdiği" belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15 bin 328 çocuk ve 10 bin 171 kadının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölü sayısının 36 bin 96, yaralı sayısının da 81 bin 136 olduğu kaydedildi.

- Gazze'de saldırılara maruz kalanların yüzde 71'i kadın ve çocuk

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 71'ini çocuk ve kadınların oluşturduğu vurgulandı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 31 kişinin yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 77 bin ton patlayıcıyla saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında Gazze'de 496 sağlık çalışanı, 69 sivil savunma görevlisinin ve 147 gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin baskın yaptığı hastanelerde bulunan 7 toplu mezardan 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı aktarıldı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

- 11 bin yaralı Gazze dışında tedavi edilmeyi bekliyor

Hayati tehlikesi bulunan ve yurt dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilen açıklamada, yerinden edilme sonucu 1 milyon 95 bin bulaşıcı hastalık ve 20 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

- 60 bin hamile kadın ile kronik hastalığı olan 350 bin kişinin hayati tehlikesi var

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze'de 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

- 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi yerinden edildi

İsrail askerlerinin 310 sağlık çalışanı ve 20 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 87 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 297 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun, 190 hükümet binası ile 109 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 316 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

- İsrail, 160 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı

İsrail ordusunun Gazze'de 604 camiyi tamamen, 200'ünü ise kısmen yıktığı ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail'in 160 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 130 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarıyla doğrudan verdiği zararın 33 milyar dolar olduğu belirtildi.