İsrail askerleri, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki El-Mugayyir beldesine yönelik baskınlarını üçüncü gününde de sürdürerek geniş çaplı yıkım ve gözaltılar gerçekleştirdi.

Mugayyir Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Merzuk Ebu Naim, yerel basına yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinden itibaren 30’dan fazla eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, arama yaparak eşyalara zarar verdiğini, araçları tahrip edip, sivilleri de tehditlerle sindirmeye çalıştığını belirtti.

Baskınlar sırasında İsrail ordusuna ait iş makinelerinin, beldenin doğusundaki "Refid" bölgesinden başlayarak "Kılason" mevkisine uzanan bir yolu da kullanılamaz hale getirdiğini ifade eden Naim, ayrıca binlerce dönümlük zeytinlik alanın da tahrip edildiğini vurguladı.

Naim, İsrail askerlerinin daha önce de beldenin doğusundaki büyük bölümü zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerinde geniş çaplı yıkım yaptığını hatırlattı.

- Filistinliler ölümle tehdit ediliyor

Saldırılar nedeniyle yüzlerce belde sakininin, evlerine dönemeyerek çevredeki köylerde gecelemek zorunda kaldığını aktaran Naim şunları söyledi:

"Beldenin girişleri günlerdir kapalı tutuluyor. Ambulansların ve sivillerin giriş çıkışına izin verilmiyor. İşgalci İsrail askerleri ayrıca esnafa dükkanlarını kapattırdı ve halkın hareket alanını ciddi şekilde kısıtladı."

Naim, beldedeki gerginliğin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla daha da tırmandığını, bazı belde sakinlerinin cep telefonlarına gelen arama ve mesajlarla ölümle tehdit edildiklerini kaydetti.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in beldenin doğu girişine geçen yıl çadır kurarak yerleşimcileri Mugayyir'e saldırmaya teşvik ettiğini hatırlatan Naim, Ben-Gvir’in "köyün yıkılarak sakinlerinin göçe zorlanması gerektiğini savunduğunu" aktardı.