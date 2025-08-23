İsrail basını, Binyamin Netanyahu hükümetinin geleceğinin, Gazze'yi işgal planına bağlı olduğunu ve plan uygulanmazsa hükümetin düşebileceğini yazdı.

İsrail'in "Maariv" gazetesine konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen askeri kaynak, Netanyahu’nun "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adını verdiği saldırıları sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Kaynak, söz konusu saldırı olmadan hükümetin bütünlüğünü koruyamayacağını ve düşebileceğini savundu.

Aşırı sağcı bakanlar, özellikle Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in Gazze’deki soykırımını durduracak bir anlaşma yapılması halinde hükümetten çekilmekle tehdit ediyor.

Askeri kaynak, İsrail’in geçen iki hafta içinde bazı esirlerin serbest bırakılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff planı çerçevesinde görüşmeler yaptığını ancak bu görüşmelerin savaşın sona erdirilmesini kapsamadığını aktardı.

Yine söz konusu kaynağa göre Hamas, İsrail'in tüm taleplerini kabul etse bile Tel Aviv artık kapsamlı bir anlaşma ve savaşı bitirme söyleminden uzak.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları yeni bir aşamaya taşımak için ciddi şekilde hazırlandığı belirtiliyor. Bu kapsamda 2 Eylül’de yedek kuvvetlerin göreve başlayacak olması saldırıların çok uzun süre daha devam edebileceğinin göstergesi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi de yaralandı.