İsrail Meclisi, Gazze Şeridi’nden gelen Filistinlilerin iddianame sunulmadan gözaltında tutulmalarını ve avukatlarıyla görüşmelerinin engellenmesini öngören özel yasanın uzatılmasını onayladı.

Meclisten yapılan açıklamada, Knesset (Meclis) Genel Kurulu'nun 'yasa dışı savaşçı' olarak nitelendirdiği 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'den gözaltına alınan Filistinlilerin iddianame sunulmadan gözaltında tutulmalarını ve avukatlarıyla görüşmelerinin engellenmesini öngören yasa tasarısını üçüncü oylamada onayladığı belirtildi.

Açıklamada, 120 sandalyeli Knesset'te düşük katılımlı oylamaya katılan milletvekillerinden 30'unun yasa tasarısını desteklediği, 6'sının ise karşı çıktığı belirtildi.

Söz konusu yasa "yasa dışı savaşçıların hapsedilmesini düzenleyen geçici mevzuatın, geçici hapis süresi, yargısal inceleme tarihi ve avukatla görüşme yasağı süresi bakımından 31 Aralık 2025'e kadar uzatılmasını" öngörüyor.

İsrail’in temmuz ayı itibariyle “yasa dışı savaşçı” olarak nitelendirdiği tutuklu sayısı 2 bin 454’e ulaştı. Bu rakam, İsrail hapishanelerindeki toplam 10 bin 762 Filistinlinin yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor.