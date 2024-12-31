Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail topçu birlikleri, 5 Ekim'den bu yana soykırım gerçekleştirilen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgeleri bombaladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki konutları hedef aldı.
Gazze kentindeki görgü tanıkları, İsrail'in Tel el-Heva bölgesindeki fakülte çevresine aralıklı topçu saldırıları düzenlediğini ve aynı zamanda bölgede yoğun silah sesleri duyulduğunu aktardı.
İsrail askeri araçlarından, Sabra Mahallesi'nin batısına ateş açıldı, Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki bölgelere de saldırılar düzenlendi.
İsrail helikopterleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda saldırılar gerçekleştirdi. Ayrıca Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki binaların bombalanması sonucu büyük patlama sesleri duyuldu.