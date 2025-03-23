İsrail ordusu, "Hamas'ın altyapısını vurmak ve güvenlik bölgesini genişletmek" iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a kara saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazlı açıklamada, ordunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarına başladığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki kara saldırılarına dün itibarıyla başladığını ifade etti.

Adraee, kara saldırısının Beyt Hanun bölgesinde "Hamas'ın altyapısını hedef almak ve kuzeydeki güvenlik bölgesini genişletmek" gerekçesiyle yapıldığını ileri sürdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail güçlerinin bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.