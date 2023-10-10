Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarda ölü sayısı 704’e yükseldi

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Bakan Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu belirtti.

Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 704’e yükseldi

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayılarını güncelledi.

Açıklamada, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.