İngiliz gemisi Gazze’ye gitmek için direktif bekliyor

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in Gazze’ye yönelik denizden insani bir koridor oluşturulması konusunda dün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Amaltheia İçin İsrail Geliş Gidişleri” başlığıyla yer verdiği haberinde, Gazze’ye yönelik insani yardımın Güney Kıbrıs’tan ayrılmasına yeşil ışık yakılmasından önce, İsraillilerin gerekli tüm denetimler ve kontrollerin yapılması için Larnaka’ya gidiş gelişlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini yazdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in bir dizi teknik konuyu ele almak için dün Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretinde kendisine uzmanların da eşlik ettiğini yazan gazete, bunu İsrail dışişleri bakanlığından yetkililerin ve farklı birimlerden teknokratların ziyaretlerinin izleyeceğini kaydetti.

“Lyme Bay” isimli İngiliz gemisinin ise Gazze’ye gitmek için direktif almayı beklediğini kaydeden gazete, İngiliz gemisinin nerede bulunduğu konusunda Rum kesiminin açıklama yapmaktan kaçındığına da işaret etti.

Rum Haber Ajansı KİPE’yi kaynak göstererek, geminin nerede bulunduğuna dair bilgilerin dün Londra’dan geldiğini ileten gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığından yetkililerin “RFA Lyme Bay” gemisinin, yolculuğuna başlamak için tüm tarafların onayını beklediğini söylediğini aktardı.

Gazete, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Mitchell’in Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, İngiliz hükümetinin, özellikle deniz yoluyla her türlü fırsata odaklanmak da dahil olmak üzere, Gazze’ye daha çok insani yardımın ulaşması için elinden geleni yaptığını dile getirdiğini aktardı.

Gazeteye göre, Mitchell “Lyme Bay” gemisinin, yardımın kabul edileceği ve teslim edileceğinden emin olduklarında denize açılmaya hazır olduğunu da söyledi.

Gazete, İngiliz gemisinin, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’le görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalardan da ortaya çıktığı üzere, İsrail’in onayını beklediğini de iletti.

Gazete, Kombos’un Cohen’e “ilk yolculuk için yeşil ışık yakmanızı bekliyoruz” dediğini iletirken, konuyla ilgili haberlerde geminin Kıbrıs açıklarında bulunduğu da kaydedildi.

Öte yandan, iki bakanın Larnaka’daki “Zinon” isimli koordinasyon merkezini ziyaret ettiklerini ve teknik ekiplerin eşliğinde “Amaltheia” planıyla ilgili detayları ele aldıklarını kaydeden gazete, Cohen’in yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs ile İsrail’in, bölgedeki diğer ortaklarla birlikte, Gazze’ye insani yardımın iletilmesine kolaylık sağlanması için güvenli bir deniz koridoru oluşturulması inisiyatifini ileriye götürdüklerini ifade ettiğini yazdı.

Hedeflerinin en kısa sürede tüm detaylar üzerinde anlaşmaya varılması olduğunu dile getiren Cohen, bu koridor aracılığıyla Gazze’ye gönderilecek insani yardım için hızlı bir prosedür oluşturmak istediklerini söyledi.

Cohen sözlerinin devamında “Gazze halkının 15 yıldan fazladır Hamas terör örgütü liderlerinin yaptığı soygunun kurbanı olduğunu” da dile getirdi.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kombos ise açıklamasında, Rum kesiminin “denizden can simidi” sağlamaya hazır olduğunu ve ilk yolculuk için İsrail’in yeşil ışık yakmasını beklediklerini yineledi.

Haber, Politis gazetesinde “İstek Kesin, Hayata Geçirilme Konusunda Gecikme Var- İsrail Gazze’ye Yönelik İnsani Koridor İçin Henüz Yeşil Işık Yakmadı”, Alithia’da “Kıbrıs Alay Konusu Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya- İngiliz Gemisi Denize Açılmadığı Gibi Amaltheia Planıyla da İlgisi Yok- RFA Lyme Bay Kıbrıs Açıklarında”, Haravgi’de ise “Koridorun Derhal Devreye Girmesi İçin Görüşmeler Sürüyor” başlığıyla yer aldı.