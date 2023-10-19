Almanya’nın Güney Kıbrıs’a özel kuvvetlerden oluşan bir ekip gönderdiği haber verildi.

“Philenews” haber sitesi, Alman haber ağı RND’ye dayandırdığı haberinde, Almanya’nın Güney Kıbrıs’a hazır durumda bekleyecek özel kuvvetlerden oluşan bir ekip gönderdiğini ve ekibin misyonunun Orta Doğu’daki krizin tırmanması durumunda Alman vatandaşları ve diplomatik personeli tahliye etmek olacağını kaydetti.

Haberde, ekibin rehinelerin serbest bırakılması konusunda uzman olduğu da ifade edildi.

İsrail’de Alman pasaportuna sahip yaklaşık 100 bin İsraillinin yaşadığı belirtildi.

Öte yandan Hamas’ın şu an 8 Alman’ı rehin tuttuğu belirtilen haberde, özel kuvvetlerden oluşan ekibin herhangi bir faaliyet için önce Alman Parlamento Komitesinden onay alması gerektiği vurgulandı.