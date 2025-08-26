İsrail, yeni atadığı büyükelçisine Brezilya makamlarının onay vermediğini ileri sürerek Latin Amerika ülkesiyle diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdüğünü duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Brezilya'nın yeni İsrail Büyükelçisi Gali Dagan'ın atamasını onaylamadığı ileri sürüldü.

Tel Aviv yönetiminin yeni büyükelçi atama talebini çektiğini ve Brezilya ile diplomatik ilişkileri “daha düşük seviyede” yürütme kararı aldığı bildirilen açıklamada, “Brezilya'nın alışılmadık bir şekilde, Büyükelçi Dagan'ın agreman talebine yanıt vermekten kaçınmasının ardından İsrail talebi geri çekti ve ülkeler arasındaki ilişkiler artık daha düşük bir diplomatik düzeyde yürütülüyor.” ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi’nde “masum sivillerin ayrım gözetilmeksizin öldürülmesine ve açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasına” itiraz eden Brezilya'nın İsrail'e “eleştirel ve düşmanca bir tavır” takındığı öne sürülen açıklamada, söz konusu "düşmanca tavrın" Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın açıklamalarıyla daha da şiddetlendiği iddia edildi.

-İsrail, Gazze'deki işgali "soykırım" olarak niteleyen Lula da Silva'yı istenmeyen kişi ilan etmişti

İsrail, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu açıklamıştı.

Lula da Silva son olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde "masum sivilleri ayrım gözetmeksizin öldürmesine ve açlığı bir savaş silahı olarak kullanmasına” karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırmıştı.