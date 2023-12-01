İsrailli yetkililer, Hamas'ın elinde esir tuttuğu 10 kadını serbest bırakması durumunda Gazze'de "insani aranın" bir gün daha uygulanabileceğini duyurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, ismi açıklanmayan İsrailli yetkililerin Gazze'de bir gün daha "insani ara" uygulanabileceğini belirttiği ifade edildi.

Katar'ın "insani ara" için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen haberde, "İsrailli yetkililer cuma günü yaptığı açıklamada Hamas'ın rehin tuttuğu 10 kadını serbest bırakması durumunda Gazze'deki çatışmaların durdurulabileceğini ve bir gün daha insani aranın uygulanabileceğini söyledi." ifadesi kullanıldı.

Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye de İsrail'in "insani aranın" uzatılması için Hamas'ın yaptığı tüm teklifi reddettiğini ancak kadın askerlerin serbest kalması için ısrar ettiğini söylemişti.