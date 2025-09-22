İsrail basını, bazı Avrupalı yetkililerin, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etme planını açıklayan İsrail'e bu karardan vazgeçmesi uyarısında bulunduğunu yazdı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Avrupalı yetkililer, hükümetin Batı Şeria’da ilhak planlarını gündeme getirmesi üzerine İsrail tarafına sert bir uyarı mesajı iletti.

Haberde yetkililerin, "Eğer (Başbakan Binyamin) Netanyahu ve hükümeti Orta Doğu’da inşa edilen her şeyi yıkmak istiyorsa bunun sonuçlarına katlanacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajı vermişti.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etmişti.

Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söylemişti.