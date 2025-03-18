İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 200'ü aştı.

İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındığı okullar ve sivillere ait evler dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde hedef almaya devam ediyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 200'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişinin Gazze'deki hastanelere ulaştırıldığı belirtilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.