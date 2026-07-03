Girona'nın ilk olarak La Bisbal d'Emporda yerleşim yerinde daha sonra Vilademuls ve Bescano ilçelerinde bu sabah başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangınlar, yaklaşık 10 yerleşim yerini etkiledi.

Katalonya özerk yönetim hükümeti yetkilileri, basına verdikleri bilgilerde, 350 kilometrekareden geniş bir ormanlık alanı kapsayan yangınların henüz kontrol altına alınamadığını, yangın söndürme çalışmaları için İspanya Askeri Acil Yardım Biriminden yardım istediklerini duyurdu.

Yetkililer, yangınlar nedeniyle "Barselona'dan Girona'ya doğru yapılacak seyahatlerin ertelenmesi" çağrısı yaptı.

- 10 bin hektarlık alanın kül olma riski bulunuyor

Sivil Koruma kuruluşu, yangınlardan ötürü 50 bine yakın kişinin tedbir amacıyla ev veya iş yerlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

Kırsal Bölge Ekipleri, 750 hektarlık alanın yanmasına neden olan yangınların boyutu nedeniyle 10 bin hektarlık alanın kül olma riskinin bulunduğunu bildirdi.

Girona İtfaiyesi Operasyon Şefi Ferran Garcia, basına yaptığı açıklamada, yangının "söndürme kapasitesinin ötesinde olduğunu, alevlerin çok kısa sürede yayıldığını ve uzun bir süre daha ilerlemeye devam edeceğinin" öngörüldüğünü söyledi.

Orman yangınları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılırken halka "zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve dumandan etkilenmemek için pencerelerini kapalı tutmaları" çağrısı yapılıyor.