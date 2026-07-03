Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Fransa'da haziran ayında kaydedilen ortalama sıcaklığın 22,7 derece olduğunu açıkladı.

Bu değerin mevsim normallerinin 3,8 derece üstünde olduğunu bildiren Meteo-France, 2003 haziran sıcaklık rekorunun kırıldığını ve ülke tarihinin en sıcak haziranının yaşandığını duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanlığı, hazirandaki sıcak hava dalgasında 2 bini aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirmişti.

Haziranda Fransa'yı yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.