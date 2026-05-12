CNN'in araştırmasına dayanan haberde, olayın Batılı bir askeri gücün Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer teknoloji aktarmasını engellemeye yönelik bir müdahalesine işaret ettiği ileri sürüldü.

Haberde, Ursa Major'ın 23 Aralık 2024'te batmasının uzun süre kamuoyundan gizlenmesinin ardından İspanya hükümetinin 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, geminin Rus kaptanının İspanyol yetkililere "denizaltılarda kullanılanlara benzer iki nükleer reaktör bileşeni" taşıdıklarını itiraf ettiği ancak reaktörlerin nükleer yakıt içerip içermediğinden emin olmadığını belirttiği aktarıldı.

- Şüpheli rota

Ursa Major'ın 2 Aralık 2024'te Finlandiya Körfezi'ndeki Ust-Luga Limanı'na yanaştıktan sonra St. Petersburg'a geçtiği ve 11 Aralık'ta varış limanı olarak Vladivostok'u beyan ederek yola çıktığına işaret edilen haberde, geminin resmi yük listesinde ise iki büyük "menhol kapağı", 129 boş konteyner ve iki vinçin yer aldığı kaydedildi.

Haberde, kaptan Igor Anisimov'un söz konusu "menhol kapaklarının" aslında nükleer reaktör parçaları olduğunu kabul ettiği ve geminin Kuzey Kore'nin Rason Limanı'na yönlendirilmesinin planlandığını düşündüğü vurgulandı.

- Patlamalar ve batış

Haberde, 22 Aralık sabahı Portekiz donanmasının takibi bırakmasının ardından geminin İspanya sularında aniden yavaşladığı, ertesi gün ise saat 11.53'te acil yardım çağrısı yapıldığı belirtildi.

Sancak tarafında meydana gelen üç patlamanın iki mürettebatın hayatını kaybetmesine yol açtığı aktarılan haberde, 14 kişilik mürettebatın İspanyol kurtarma ekiplerince tahliye edildiğine yer verildi.

Haberde, olay yerine ulaşan Rus savaş gemisi İvan Gren'in ise çevredeki tüm deniz araçlarına uzaklaşma emri verdiği ve akşam saatlerinde kırmızı işaret fişeklerinin ardından dört yeni patlama meydana geldiği ifade edildi.

İspanyol Ulusal Sismik Ağı'nın ise bu patlamaların su altı mayınlarıyla örtüşen titreşim sinyalleri ürettiğini açıkladığına işaret edilen haberde, geminin saat 23.10'da tamamen sulara gömüldüğü kaydedildi.

Haberde, ayrıca, geminin batışından bir hafta sonra, "casusluk faaliyetleriyle suçlanan" Rus araştırma gemisi Yantar'ın enkazın üzerinde beş gün boyunca beklediği ve ardından dört patlama daha kaydedildiği bildirildi.

- ABD özel uçakları bölgede

Haberde, kamuya açık uçuş verilerinde ABD ordusunun nükleer aktiviteyi tespit etmekte kullanılan WC-135R tipi özel uçaklarını olay bölgesine iki kez sevk ettiğine dikkat çekildi.

Konuya dair İspanyol soruşturmasının geminin gövdesinde bulunan 50x50 santimetre büyüklüğündeki deliğin yalnızca ABD, bazı NATO üyeleri, Rusya ve İran'ın elinde bulundurduğu Barracuda tipi torpidoyla açılmış olabileceğine işaret ettiği ve bazı uzmanların ise deliğin boyut ve konumunun, gövdeye yerleştirilen bir patlayıcıya olabileceği görüşünü savunduğu belirtildi.