İran savaşı uzarken Pentagon, nadir görülen bir hamleyle nükleer füze fırlatabilen bir ABD denizaltısının yerini açıkladı.

Pentagon genellikle nükleer silahlı denizaltılarının yerlerini paylaşmıyor. Ancak pazartesi günü 6.Filo, ABD Donanması balistik füze denizaltısının pazar günü İspanya kıyılarının açıklarındaki Britanya toprağı Cebelitarık'a vardığını duyurdu.

6. Filo, Atlantik Okyanusu'nun yaklaşık yarısını kapsayan ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı'nın bir parçası.

Denizaltının liman ziyaretini duyuran açıklamada 6. Filo, geminin Ohio sınıfı balistik füze denizaltılarının bir parçası olduğunu belirtti. Ohio sınıfı, 14 balistik füze denizaltı ve 4 güdümlü füze denizaltından oluşuyor.

Açıklamada bu 14 denizaltının "denizaltından fırlatılan balistik füzeler için tespit edilemez fırlatma platformları olduğu ve ABD'ye ABD'nin nükleer üçlüsünün en zor etkisiz hale getirilebilen unsurunu oluşturduğu" belirtildi.

Pentagon'un sürpriz açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın gazetecilere ABD-İran ateşkesinin "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu söylemesinin ardından geldi. Başkan, pazartesi günü İran'ın son barış teklifini inceledikten sonra bu değerlendirmeyi yaptı ve teklifi "çöp" diye niteledi.

ABD'nin İsrail'le birlikte İran'a saldırılar başlatmasının üzerinden iki aydan fazla zaman geçti. Trump, İran'ın nükleer emelleriyle Amerikalılara yakın bir tehdit oluşturduğu için ABD'nin harekete geçmesi gerektiğini iddia etmişti.

İki ülke geçen ayın başlarında ateşkes ilan etse de Trump'ın da belirttiği gibi, ateşkes hâlâ kırılgan.

Tahran'ın barış teklifinin, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının tanınmasını, savaş zararlarının tazminini ve uluslararası yaptırımların kaldırılmasını içerdiği bildiriliyor. İran, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Ortadoğu'da hayati öneme sahip bir petrol geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmıştı.

6. Filo, Ohio sınıfı denizaltının liman ziyaretinin "ABD'nin kapasitesini, esnekliğini ve NATO müttefiklerine olan sürekli bağlılığını gösterdiğini" söyledi.

Liman ziyaretinin ABD'nin Ortadoğu'daki askeri faaliyetleriyle bağlantılı olmadığı anlaşılıyor.

Trump, NATO'yu sürekli eleştiriyor, bunu son olarak da üye ülkelerin İran savaşına doğrudan müdahil olmayı reddetmesi nedeniyle yaptı.

Trump, geçen ayın başlarında Truth Social'da, "NATO, onlara ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi ve tekrar ihtiyaç duyduğumuzda da olmayacak" diye yazmıştı.