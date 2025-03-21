İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saymaz'ın savcılıkta ifadesi alındı.

Savcılık, Saymaz'ı hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik de Saymaz hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verdi.

- Olay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edilmiş.

Saymaz'ın ayrıca Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun irtibatı olduğu; sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu saptanmış.

İsmail Saymaz, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Gezi olaylarını, 1 Haziran 2013'ten itibaren muhabir olarak takip ettim. Gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım." ifadelerini kullandı. Saymaz provokasyon diye yorumlanabilecek paylaşımlarda bulunmadığını belirtti.