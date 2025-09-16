İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Katılımcı devlet ve hükümet başkanları çekilen aile fotoğrafının ardından, zirvenin yapılacağı salona geçti.

Zirvede, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının yanı sıra Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınıyor.

-Olağanüstü Ortak Zirve'nin üçüncüsü

Devlet Başkanları seviyesinde yapılacak zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak.

Dün yapılan Arap ve İslam ülkelerinin Dışişleri Bakanları hazırlık toplantısında, İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin gündemi belirlenmişti.