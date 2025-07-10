Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi, dün İskele Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte restoranlarda su ürünleri denetimi yaptı.

Kontrollerde işletme ruhsatları, hijyen koşulları ve sunulan ürünlerin yasal sınırlara uygunluğu değerlendirildi.

Denetimlerde, avlanabilir sınırların altında olan toplam 42 orfoz ve lahoz balığına el konulurken, uygun olmayan ürünler ise imha edildi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren bir işletmeye cezai işlem uygulandı. Yetkililer, denetimlerin düzenli şekilde sürdürüleceğini bildirdi.