21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Hastası nedeniyle İskele’de anma töreni düzenlendi.

Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer alan İskele’deki tören, çelenklerin anıta konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Piyade Üsteğmen Erdoğan Ogün Güven yaptı.

Rumların Akritas Planı'nı gerçekleştirmek için 11 yıl adada katliamlar yaptığını dile getiren Üsteğmen Ardınç, Türk halkının varoluş mücadelesini anlattı ve birçok şehit vererek bugünlere gelindiğini söyledi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da Ada’nın İngilizlere devrinden sonra da Rumların, Kıbrıslı Türkleri Ada’dan atmak, yok etmek ve sindirmek için birçok kanlı plan uyguladığını anlattı. Toroslu, Rumların Yunanistan’ın da desteği ile Kıbrıs’ın tümüne sahip olmak amacıyla Akritas Planı’nı uygulamaya koyduğunu aktardı.

Bölge okul öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasıyla devam eden İskele’deki tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.