İskele Polis Müdürlüğünün sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün gece yapılan asayiş denetimleri kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve eğlence mekanları kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam 750 araç sürücüsü kontrol edildi ve 119’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 225 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 sürücü tutuklanırken, 21 araç ise trafikten men edildi