Birinci İnce av mevsimi kapsamında İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün gerçekleştirilen rutin avcı kontrollerinde beş kişi tutuklandı, beş kişiye de para cezası verilerek, yasal işlem başlatıldı.

-Mehmetçik-Balalan’da üç kişiye para cezası

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Mehmetçik-Balalan köyleri arasında 9 numaralı av bölgesinde, Y.E.(E-36) ve R.Y.’nin (E-39), adlarına kayıtlı av tüfeklerini, araçlarının bagajında kurulu taşıdıkları tespit edildi. Bahse konu şahısların her birine bir asgari ücret para cezası kesilerek rapor edildi.

Öte yandan, Mehmetçik-Balalan köyleri arasında, 9 numaralı av bölgesinde, G.K.’nin (E-74) ses cihazı kullanarak kanunsuz avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahsa iki asgari ücret para cezası verildi.

-Topçuköy-Altınova’da iki tutuklu

Topçuköy-Altınova arasında, 19 numaralı av bölgesinde, H.H.‘nin (E45) KKTC’ye ithali yasak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli toplam 47 canlı av tüfeği fişegi ile 24 kullanılmış boş av tüfeği fişeği kovanını, M.Y.S.’nin (E-67) ise toplam 12 canlı av tüfeği fişeğini tasarrufunda bulundurarak taşıdıkları, ayrıca M.Y.S’nin aracıyla en yakın toprak veya asfalt yoldan 50 metreden uzak arazide kanunsuz avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Dipkarpaz’da iki tutuklu

Dipkarpaz'da, 1 numaralı av bölgesinde E.B.’nin (E-39) tasarrufunda KKTC’ye ithali yasak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli toplam 18, E.Y.’nin (E-46) tasarrufunda ise 1 av tüfeği fişeği taşıdığı ayrıca adlarına kayıtlı av tüfeklerini araçlarında kurulu taşıdıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İskele-Turnalar bir kişiye para cezası verildi

İskele-Turnalar arasında 16 numaralı av bölgesinde, M.Y.’nin (E-63) adına kayıtlı av tüfeğini, aracın bagajında kurulu taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahsa bir asgari ücret para cezası kesilerek rapor edildi.

-Ardahan-Kantara’da bir tutuklu, bir kişiye ise yasal işlem

Ardahan - Kantara yolu üzerinde, M.A.G.’nin (E-20), avlanma ruhsatsız babası R.G. adına kayıtlı av tüfeğiyle 38 av tüfeği fişeğini kanunsuz tasarruf ederek taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, ateşli silahını salim yerde muhafaza etmeyen R.G. hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır.