İskele Kaza Mahkemesi’nde “Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal” ve “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçlamalarıyla yargılanan iki Kıbrıslı Rum sanık A.K. (E-60) ve A.K. (K-60), bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aleyhine getirilen suçlamalar geri çekilen A.K. (E) serbest bırakılırken, diğer sanık A.K. (K) ise suçlamaları kabul etti.

Sanık A.K. (K)’nin avukatı Öncel Polili, müvekkilinin lehine hafifletici nedenleri mahkemeye sundu. Mahkeme, kararın açıklanması için duruşmayı 22 Aralık Pazartesi gününe erteledi.

Savcılık, önceki duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “Mülke tecavüz” ve “Genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş, sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmıştı.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla Lefkoşa Askeri Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar da beraat etmişti.