İSKELE İLÇESİNDE YENİ BÖLGE YOLLARI TAM ANLAMI İLE NADAS TARLA GİBİ ..

Ergün Yahat

Her geçen gün büyüyen İskele ilçesinde artan nüfusla birlikte belediye hizmetleri yetersiz kalıyor.

Özellikle dev apartmanların bulunduğu Long Beach bölgesinde yolların durumu içler acısı. Toz toprak içinde kalan yollar, nadas tarlasını andırırken, bazı sokak aralarına dökülen asfalt kesişim noktalarında ne bir levha ne de bir boyama yapılmış durumda. Bu durum, birçok aracın altının vurmasına neden oluyor.

Çok sayıda vatandaş, belediyeden bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyor.