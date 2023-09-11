İskele-Gazimağusa anayolunda trafik kazası
İskele-Gazimağusa anayolunda, Ömer Sarığoğlu (E-60), yönetimindeki bisiklet ile yolun solundaki banket içerisinde Ötüken çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu bisikletinin hakimiyetini kaybederek sol şerit içerisine doğru düştü.
Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ömer Sarığoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.