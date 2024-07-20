İSKELE - GAZİMAĞUSA ANA YOLUNDA KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Ergün Yahat

İskele Gazimağusa ana yolunda az önce meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Muhammed Zengin yönetimindeki LA 814 Plakalı aracı ile Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada Ötüken kavşağı yakınlarında yol içerisinde duran LBL 727 Güney Kıbrıs plakalı otomobile arkadan vurması ile meydana geldi.

Kaza sonrasında Muhammed Zengin kazanın yol içerisinde bir anda duran Aracın içerisinden inen kadının yanında bulunan erkek vatandaş ile tartıştığını ormana doğru kaçmaya çalışırken bir anda dikkatini o tarafa çevirince kazanın meydana geldiğini idda etti...

Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor..