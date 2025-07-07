53. Geleneksel İskele Festivali, bu akşam Sıla konseriyle son bulacak. İskele Ecevit Meydanı’nda sahne alacak Sıla'nın konseri saat 22.00’de başlayacak. Sıla'nın halk konseri ücretsiz olacak.

Bu arada 53. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde merhum Resul Erol anısına Sokak Basketbol Şöleni, merhum Ahmet Havutçu anısına Okçuluk Yarışması ve Satranç Turnuvası düzenlendi.

- Basketbol ve okçuluk turnuvası

3-5 Temmuz tarihleri arasında İskele Belediyesi Spor Tesislerinde yapılan sokak basketbol şölenine 8 kategoride 61 takım katıldı. İskele Belediyesi, Larnaka Gençler Birliği ve KKTC Basketbol Federasyonu’nun himayelerinde düzenlenen şölende toplam 130 bin TL para ödülü dağıtıldı. Ödüller, Merhum Resul Erol’un ailesinin yanı sıra İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz, Sefa Kurukafa ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar tarafından taktim edildi.

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla KKTC Okçuluk Federasyonu’nun himayelerinde düzenlenen Okçuluk Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Eray Göksan, Seymen Yılmaz, Ahmet Havutçu’nun ailesi ile KKTC Okçuluk Federasyonu yetkilisi tarafından verildi.

-86 satranççı İskele’de buluştu

Bu arada İskele Belediyesi, Burak Demircioğlu anısına 21. Satranç Turnuvası düzenledi. Festival kapsamında düzenlenen turnuvaya 86 satranççı katıldı. İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılan turnuvayı İskele Belediyesi Satranç Kulübü’nün yetiştirdiği milli oyuncu Mustafa Kemal Ata Aydın kazandı.

Dereceye giren satranççılara kupa ve madalyalarının yanı sıra tüm katılımcılara katılım belgeleri de taktim edildi.

Dereceye girenlere de kupa ve madalyaları İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, İskele Belediyesi Spor Komitesi’nde görevli Altunç Orkun, Merhum Burak Demircioğlu’nun babası Mustafa Demirci, İskele Belediyesi Satranç Kulübü Antrenörü Ahmet Türeller, Sarah Menteşe ile Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği Başkanı Ayşe Tolga tarafından verildi.

- Sıla bu akşam konser verecek

27 Haziran’da başlayan 53. Geleneksel İskele Festivali, 10. Gününde de çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu gece saat 22.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda ücretsiz halk konserinde SILA müzikseverlerle buluşacak.