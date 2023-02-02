İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği üyeleri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Başkan Sadıkoğlu’nu seçimdeki başarısından ötürü kutlayan İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, yeni dönemde de İskele Belediyesi ile kaliteli iş birliğinin devam edeceğine inandığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyeler Yasasını ve bu yasa çerçevesinde iş yeri çalışma ve izinleri ile ustalık belgeleri ve kayıt dışılık gibi sorunların masaya yatırıldığı ziyarette, bu sorunların ortadan kaldırılması için İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

-Sadıkoğlu: "Esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, bu iyi ilişki çerçevesinde de İskele Esnafının sorunlarını yakından takip ettiklerini, mevcut sorunları da ortadan kaldırmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. “İskele Esnafının kalkınmasını sürdürmek için İskele Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı yapmaya hazırız“ diyen Başkan Sadıkoğlu, İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ve Yönetimine de ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.