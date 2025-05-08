İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gelişen ve büyüyen İskele’nin eksiklerini gidermek için Belediyenin tüm birimleriyle canla başla çalıştığını belirterek, Zabıta Birimi’nin son dönemdeki çalışmalarından, İskele ve belde halkının huzuru için yürütülen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zabıta Birimi kadrosunda son bir yılda iyileştirmeye gittiklerini ifade eden Sadıkoğlu, bunun İskele’nin son yıllardaki büyümesi ve gelişimine bağlı olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Kent güvenliğine, halkın huzur ve refahına büyük önem verdiklerini belirten Sadıkoğlu, Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Motosiklet Timi’nin de trafikte bundan böyle aktif olacağını söyledi.

İskele'de özellikle araç parkı konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığına değinen Sadıkoğlu, yeni oluşumla birlikte bu sorunu da ortadan kaldıracaklarına inanç belirtti.

İskele Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ile her zaman dirsek temasında olduklarını hatırlatan Sadıkoğlu, araç parkı konusunda polis ekiplerinin üzerindeki yükü bir nebze alacaklarını kaydetti.