Sadıkoğlu: “İşletmeler yasalara uymalı, vatandaşlar da denetimlere katkıda bulunmalı”

İskele Belediyesi Zabıta Birimi, rutin denetimlerini, yıl sonu o nedeniyle sıklaştırdı.

Belediye sınırlarında bulunan işletmeleri (restoran-market-kafe v.s), inşaat firmalarını, fırınları geçen hafta denetime tabii tutan İskele Belediyesi Zabıta Birimi yasalara uymayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek yapıya sahip işletmeleri kontrol etti.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 işletme denetlendi, 11 işletmeye cezai işlem uygulandı, son kullanım tarihi geçmiş 350 ürüne el konuldu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yapılan denetimlerle ilgili olarak hem işletmeleri hem de halkı uyardı.

Zabıta Birimi’nin yıl boyunca yürüttüğü denetimlerin, özellikle yıl sonu olması nedeniyle sıklaştığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, halk sağlığına büyük önem verdiklerini belirtti, Sadıkoğlu, halkın yoğun olarak gittiği işletmeleri yasalara ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Sadıkoğlu halkın bu tür denetimlere katkı koymasının önemine dikkat çekerek, yasalara ve kurallara uymayan işletmeleri vakit kaybetmeden İskele Belediyesi’ne bildirmelerini talep etti.

Denetimlerin yalnızca yiyecek-içecek üzerinden olmadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, son dönemde gelişen ve bu gelişime bağlı olarak büyüyen İskele’de hemen hemen her şeyin denetime tabii tutulduğunun da altını çizdi.

-Rutin kontroller de sürüyor

İskele Belediyesi gıda maddesi üreten, satan iş yerlerine gerçekleştirdiği rutin denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma izin belgelerinin yanı sıra, sağlık karneleri, geçerlilik süreleri, ürünlerin son kullanma ve imal tarihleri ile hijyen kurallarına uygun olup olmadıklarını da denetliyor.

Eksikleri görülen iş yerlerine eksiklerin tamamlanması için 10 iş gününü geçmeyen süreler verirken, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uyguluyor.

İskele ve köylerinde bulunan işletmelerin belirli periyotlarda denetlendiğini ifade eden Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu da vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdalar tüketmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak için denetimleri sürdürdüklerini ifade etti.