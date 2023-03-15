İskele Belediyesi, sinek ve haşereler için ilaçlamalara başladı.

İskele Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, sivrisinek ve kara sinek üreme alanlarının ilaçlanmaya başlandığı, hamamböceği ile mücadelede de lavabo altı jel yönteminin getirildiği bildirildi.

Açıklamada, ilaçlamaya Long Beach bölgesinden başlandığı, 20-31 Mart tarihleri arasında İskele ve Bahçeler,

1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında ise köylerde ücretsiz ilaçlama yapılacağı kaydedildi.

Köylerde ilaçlama yapılacak tarihler şöyle açıklandı:

"1-5 Nisan- Ötüken, 6-8 Nisan- Boğaz, 10-13 Nisan- Boğaztepe, 14-16 Nisan- Aygün, 17-19 Nisan- Kuzucuk, 19-20 Nisan- Ağıllar, 24 Nisan- Sınırüstü, 25-27 Nisan- Boğaziçi, 28-29 Nisan- Altınova, 2-3 Mayıs -Ardahan, 4-6 Mayıs- Topçuköy, 8-9 Mayıs- Yarköy, 10-11 Mayıs- Turnalar, 12 Mayıs -Kurtuluş, 15-16 Mayıs- Ergazi, 17-19 Mayıs-Kilitkaya, 22-23 Mayıs-Kalecik, 24-27 Mayıs -Tuzluca, 29-31 Mayıs-:Mersinlik ve Kaplıca."

Sivrisinek ve hamamböceği gibi haşerelere karşı ilaçlamalarda, insan sağlığı açısından hiçbir zararı olmayan AB Biyosidal direktife onaylı KKTC Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı ürünlerin kullanıldığı ifade edildi. İlaçlamanın iki etap olacağı da kaydedildi.