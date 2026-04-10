İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde haşere ve sineklerle mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetlerine başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, iki etaptan oluşacak çalışmaların ilk etabı geçen pazartesi günü yapıldı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artış gösteren sivrisinek, karasinek ve hamamböceği gibi haşereleri kontrol altına almayı hedefleyen çalışmalar, İskele merkez, 21 köy, devlet daireleri ve okulları kapsıyor.

Özellikle açık alanlarda larva mücadelesine yoğunlaşan belediye, bu kapsamda su birikintileri, durgun sular, göl ve göletler, dere yatakları, sulu bodrumlar, temiz su kanalları, drenaj alanları, bataklıklar ile yeşil alan ve çalılıkları düzenli olarak ilaçlıyor.

İlaçlama çalışmaları, insan sağlığına zarar vermeyen, AB Biyosidal Direktifine uygun, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerle yapılıyor. Çalışmalar kapsamında, ultra düşük hacimli (ULV) havadan ilaçlama yöntemi de kullanılıyor. Gerekli durumlarda İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü ekipleri de çalışmalara eşlik ediyor.

Öte yandan hamamböceği ile mücadele kapsamında birinci etap ilaçlama çalışmaları 18 Mart’ta İskele merkezde başlatılırken, köylerdeki çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

-Vatandaşlara çağrı

Vatandaşları da mücadeleye destek olmaya davet eden İskele Belediyesi, özellikle açık rögar kapakları, su depoları, kullanılmayan havuzlar, eski araç lastikleri, kovalar ve benzeri kaplarda biriken suların sivrisinek üremesine neden olduğuna dikkat çekti.

Belediye, vatandaşlardan, su birikintilerinin oluşmasına izin vermemelerini ve su depoları ile rögar kapaklarının kapalı olduğundan emin olmalarını istedi.