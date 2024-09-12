Belediyeden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi mimarları ile diğer bölüm sorumlularının da eşlik ettiği Sadıkoğlu, Kırsal Kesim Park Projesi’nin devam ettiği Topçuköy’de incelemelerde bulundu.

Basketbol/voleybol sahası, oyun grupları, yürüyüş yolları, büfe, fitness grupları, yüzey boyama oyunları, mini survivor parkuru ve doğal gezi alanının yaratılacağı Topçuköy’deki projenin yapımını denetleyen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın katkılarıyla yapımına başlanan Turnalar Köy Lokali Tadilatı, Atatürk Büst Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi’ni de inceledi.

180 iş gününde tamamlanacak proje, mevcut lokal bina tadilatını, çevre düzenleme işlerini, ziyaretçi otoparkı, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları ve Atatürk Büstü alanının düzenlenmesini kapsıyor.

Geçtiğimiz aylarda ihalesine çıkılan ve sonuçlandırılan Kilitkaya Köy Lokali ve Çevre Düzenleme Projesi de devam ediyor. Sadıkoğlu, buradaki çalışmayı da yerinde inceledi. 180 iş gününde tamamlanması hedeflenen 2500 metrekarelik alana inşa edilen proje içerisinde 170 m2 Lokal binası, basketbol/voleybol sahası, çocuk oyun ve açık hava fitnes alanı, ziyaretçi otoparkı ve peyzaj düzenleme işleri yer alıyor.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, yapımı devam eden projeler yanında yapımına başlanacak projeleri de inceledi ve birim sorumlularından bilgi aldı. Yapımına başlanacak işer içinde, Tuzluca köyünde yapılacak açık hava düğün salonu ve park düzenleme projesinin yanı sıra, Tuzluca köyü için halı saha projesi de yer alıyor.

İskele Belediyesi Kapalı Pazarı Yeri ve Terminal Alanı düzenleme projesi ikinci etap çalışmalarının da inceleyen Sadıkoğlu, birinci etabında Pazar Yeri ve Balıkçı standına ait yapısal çelik işler, WC karkas işleri ve drenaj altyapısı işlerinin tamamlandığını kaydetti.

Projenin ikinci etabında ise, betonarme ve çelik konstrüksiyon, mimari İşler, çatı örtüsü ve cephe kaplama işleri, mekanik İşler, elektrik İşleri, çevre düzenleme işleri, yağmursuyu drenaj ve altyapı işleri, asfalt İşleri, elektik ve aydınlatma işleri bulunuyor. Söz konusu ikinci etap işlerin 180 iş gününde tamamlanması planlanıyor.

Hasan Sadıkoğlu, Boğaztepe Kırsal Kesim Park Projesi, Kuzucuk Park Projesi ile geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Aylin Gargı anısına yeniden düzenlenen ve kısa süre sonra açılışı yapılması planlanan Ardahan köyündeki “Aylin Gargı Parkı”nı da inceledi.

Öte yandan Ağıllar, Aygün, Mersinlik, Kaplıca Köyleri ile Kantara’daki proje yapım çalışmaları da devam ediyor.