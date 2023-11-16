İskele-Ardan Anayolu’nda trafik kazası..yaralanan olmadı

İskele - Ardahan Anayolunun 2-3 km’leri arasında bugün saat 06.30 sıralarında sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, Ihar Kavalenka’nın (E-59), yönetimindeki VM 669 plakalı jeep araç ile İskele istikametinden Ardahan istikametine doğru seyrettiği sırada çöplük kavşağına geldiğinde yolun sağından yoldan çıkarak, taşa ve toprak sete çarpıp takla atmasıyla meydana geldi.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.