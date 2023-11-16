Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken, sahte çalışma izni vizesi ibraz etmeye kalkışan Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla, hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Sanıklar, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararıyla birer yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, 8 Eylül 2023 tarihinde saat 07.10 raddelerinde Ercan’da, Mısır’da sakin Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla tasarruflarındaki cep telefonlarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi bilgilerinin olduğu KKTC İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Çalışma vizesinin fotoğrafını görevli muhaceret görevlisine gösterip tedavüle sürdükleri esnada tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Candaş, sanıkların soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini ve 2 aydır hükümsüz tutuklu olarak, davalarını beklediklerini açıkladı. Yargıç, sanıkların işlediği suçların toplumu yakından ilgilendiren, kamu huzur ve güvenliğini tehdit eden ve son zamanlarda yaygınlaşan suç türlerinden olduğunu belirtti. Yargıç Candaş, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, her iki sanığı da “Evrak sahteleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarından bir yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.