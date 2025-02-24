Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Cenevre’de yapılacak görüşmeyle ilgili açıklamalarını eleştiren Işık, Türkiye ile ilgili açıklamalara da tepki gösterdi.

Işık, yazılı açıklamasında, Rumların değil ortaklık hakkını iade etmek Kıbrıslı Türklerin varlığını bile tanımadığını ifade ederek, Türkiye’nin garantörlüğünden yoksun olmanın Kıbrıslı Türkler için intihar anlamına geleceğini de vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın Kıbrıslı Rumlara tek başına 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ve hükümeti olma hak ve hukuku vermediğini, bunu Atina’ya da hatırlatmak istediğini kaydeden Işık, KKTC’nin tanınması dışında bir çözüm seçeneği olmadığını belirtti.