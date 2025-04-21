Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek davada, biri dönemin Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere altı sanık yargılanacak

Dava için iddianame "bilinçli taksir" suçlamasıyla yapıldı

Aileler kamu görevlilerinin davası için bir kez daha Adıyaman’da olacak

Karakaya: “Usulsüzlüğün, görmezden gelmenin ve sorumsuzluğun bedeli vardır… Bu dava tamamlanana kadar susmayacağız”

Lefkoşa, 21 Nisan 25 (TAK): 6 Şubat depreminde aralarında Şampiyon Melekler'in de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası, 24 Nisan Perşembe günü başlıyor.

İlk duruşması Perşembe günü Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek dava, saat 09.30’da başlayacak.

Davada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve Daimi İşçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanacak.

Altı kamu görevlisi için geçtiğimiz Şubat ayında Adıyaman Başsavcılığı tarafından dosyalanan davada, iddianame "bilinçli taksir" suçlamasıyla yapılmıştı.

Başsavcılığın iddianamesinde; "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma" suçunu ayrı ayrı işledikleri hususunda kamu davası açmaya yarar yeterli delilin bulunduğu anlaşılarak, şüphelilerin yargılanarak, ayrı ayrı cezalandırılmaları ve bilinçli taksir hükümlerinin ayrı ayrı uygulanması” talep edildi.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel yıkılarak, 72 cana mezar olmuştu. İsias Hotel’de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” ve tur rehberleri enkaz altında kalmıştı.

İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri ise kaybettikleri canları için 3 Ocak’ta 2024’te hukuk mücadelesi başlatmıştı. Sanıkların “olası kast” suçuyla hüküm giymesi için verilen adalet mücadelesi yaklaşık 12 ay devam etmişti.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’teki son duruşmasında ise kısa karar açıklanmıştı. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilmiş, beş sanığın ise beraatına karar verilmişti.

Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası almıştı.

Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.

-Aileler kamu görevlilerinin davası için yine Adıyaman’da olacak

Perşembe günü Adıyaman’da ilk duruşması görülecek kamu görevlileri davası için aileler Adıyaman’da olacak. Dava için Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, avukatlar ve gazetecilerden oluşan bir heyet de Adıyaman’a gidecek.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, 24 Nisan’da Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek kamu görevlileri davasının birinci duruşması için aileler olarak yine Adıyaman’da olacaklarını söyledi.

-"Adaletin eksik kalmasına izin vermeyeceğiz…"

TAK muhabirine açıklamalarda bulunan Karakaya, adaletin eksik kalmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, bu davanın, Türkiye için bir milat olması gerektiğini söyledi.

Karakaya şöyle konuştu:

“Kamu görevi yapan herkes bilmelidir ki, usulsüzlüğün, görmezden gelmenin ve sorumsuzluğun bedeli vardır. Şampiyon Melekler'imize ve tüm kayıplarımıza verdiğimiz sözü tutmak için Adıyaman'da olacağız. Bu dava, sadece geçmişin değil, geleceğin de davasıdır. Ve bu dava tamamlanana kadar susmayacağız.”