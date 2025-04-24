Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davasının ilk duruşmasında avukatlar da dinlendi. Avukatların dinlenmesinin ardından mahkemeye ara kararın açıklanması için 40 dakika ara verildi.

Davada, otel enkazında vefat edenlerin ailelerinin ardından avukatlara söz verildi.

-Genç

Avukat Emrah Genç, İsias Otel’in yıkılmasına en başından sonuna kadar hem yetkililer, hem makamlar, hem sahipleri tarafından yapılan usulsüzlüklerin sebep olduğunu söyledi. Konut olarak yapılmaya başlayan gayrimenkulün otele çevrilmesi aşamasında farklı bir statik hesaplama yapılması veya binanın yıkılması gerektiğini söyleyen Genç, “Burada bir takım usulsüz işlerin yapıldığı ortada. İki dava dosyasında 17 sanık var. Hiçbir sanık da ‘bir kusurum varsa affola’ demedi. Sanıkların haklarında tutuklama talep ediyorum.” dedi.

-Turan

Avukat Fatih Turan, “6 Şubat’ta yıkılan bir oteli ve var olan usulsüzlükleri görüyoruz. Teknik ihlalleri göz göre göre onaylamıştır sanıklar... Olası kast suçundan ceza almasını talep ediyoruz, adaletin tecellisi sadece geçmişin değil geleceğin de güvencesi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

-Turan

Avukat Mehmet Eren Turan da, 72 kişinin ölümünden sorumlu olanların bir kısmının bu davada yargılandığını kaydetti. “Diğer dosyanın sanıklarından bahsedilmiştir. Huzurda dinlenenlerle yüzleşmeleri mümkün olmadı" diyen Turan, “Bu dosyadaki sanıklara belediyedeki evraklardan ulaşıldı. Sanıklar suçtan kurtulmak isterse başka bir fail varsa onların adını verirdiler ki suçtan kurtulsunlar. Kim bir başkası menfaat sağlasın diye bir binayı otele çevirmek için imza atar?” diye sordu.

Turan, “İnşaatı yerinde denetlemediler ve Erdem Yıldız tarafından hazırlanan bir taahhütnameyle ruhsatlandırdılar. Ama Erdem Yıldız bu belgeyi kabul etmedi. Sanıkların, Ahmet Bozkurt ve diğerlerinin eylemlerinden hiçbir farkı yoktur. Eğer sanıklar görevlerinin gereğini yerine getirseler bu bina yapılamayacaktı.” diyerek sanıkların tutuklanmasını talep etti.

-Koçoğlu

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, dosyanın birleşmesi gerektiğini belirterek, bu dosyada ikinci aşamaya geçilemediğini söyledi. Sanıkların sonraki duruşmalara katılmalarının sağlanmasını talep eden Koçoğlu, “Ruhsatın sahte olduğu bugün burada ortaya çıktı. 3. ağır cezadan yargılanan bu insanlar bu sahte raporu kullandı. Sahtecilik varken bu insanları bilinçli taksirden yargılayamayız. Sanıklar el birliğiyle sahtecilik yapmışlar.” dedi.

Bu kadar insanın öldüğü, bu kadar suçlama yapıldığı bir ortamda sanığın sorulara cevap vermemesinin arada bağlantı olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Koçoğlu, şunları ifade etti:

“Bir önceki davada sanıklardan birinin tutuklanmasını sürekli talep ettim, beni kale almadılar. Hasan Aslan’a 15 yıl tutuklama emri verildi ve Hasan Aslan hâlâ ortada yok. Bu insanlar da böyle. Kaçma şüphesi yok diye tutuklamadıkları adam kaçtı. Tüm sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum özellikle ruhsat büro şefi Bilal Balcı, İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut. Yaptıkları bu eylemler sebebiyle buradaki tüm insanların çocukları ve eşlerinin ölümüne sebep oldu. Bu insanların tutuklanması elzemdir.”

-Okay

Avukat Tan Okay, “Sanıklar kanuna karşı durup, denetimlerinde olan bir binayı denetlemedi. Otele kaçak kat çıkmışlar, bundan da haberiniz yok.” diyerek, olası kasttan ek savunma alınmasını talep etti

-Özdoğru

Avukat Gülsüm Özdoğru da, “Sanıklar ne Allah’tan ne hukuktan korkuyor.” dedi. Özdoğru, “En az yargılanan diğer sanıklar kadar kamu görevlileri de sorumlu. Kuvvetli suç şüphesinin olduğunu Karadeniz Teknik Üniversitesi raporundan biliyoruz. Kaçma şüphesi olduğunu düşünüyoruz. Sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz. Delil karartma ihtimalleri var, tanıkları etkileme ihtimalleri var. Şikayetçiyiz.” ifadelerini kullandı.

-Karakuş

Abdurrahman Karaaslan’ın ve Murat Kaplan’ın avukatı Fazıl Karakuş ise, müvekkillerinin teknik bilgisi olmadığını, her ikisi hakkında rüşvet ve usulsüz bir iş yapıldığı gibi iddialar olduğunu belirtti. Müvekkillerinin istenilen işleri yapabilecek yetkili merci olmadığını kaydeden Karakuş, suçsuz olduklarını düşündüklerini dile getirdi ve tutukluluk taleplerinin reddedilmesini istedi.

Avukatların dinlenmesinin ardından mahkemeye ara kararın açıklanması için 40 dakika ara verildi.