Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlileri davasının ilk duruşması yarım saatlik aranın ardından devam ediyor.

Duruşmada aileler dinleniyor.

-Bilgen

Oğlu Hasan Bilgen’i kaybeden Mehmet Akif Bilgen, imza sorumluluğunun ne demek olduğunu sordu ve çok ağır duygular içinde olduklarını, yıllarca yöneticilik yaptığın ve bir tane bile belgeye ne olduğunu bilmeden imza atmadığını söyledi.

Bilgen imza atanlara güvenip çocuklarını Adıyaman'a gönderdiklerini kaydetti. Bilgen bayramlarda çocuklarına ve torunlarına el öptürmek yerine mezara gittiklerini de söyleyerek "Hepsinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." diye konuştu.

-İçme

Özgür Içme’nin babası Meriç İçme, bunun ikinci dava olduğunu söyleyerek, belediyenin tüm makamlarına "belediye ne iş yapar, neyi denetler" diye sordu. İçme, "Belediye hiç bir şeyi denetlemeyip, bu binayı otele çevirdi. Bina 16 saniyede kum yığını oldu, biz çocuklarımızı bir haftada kumdan çıkardık. Çocuklarımızın hepsi boğularak öldüler. Bu binayı imza atanlar bunları yarattı. Sadece enkaza bakarak sanıklara olası kast verilmesi lazım hepsinden şikayetçiyim." dedi.

-Aktuğralı

Aras Aktuğralı’nın babası Murat Aktuğralı da enkazdan kurtulanlardan biri olduğunu anımsattı ve "Bizim bütün mücadelemiz sizin çocuklarız için. Biz sadece beş günlüğüne voleybol turnuvasına gelmiştik. Bu enkazın yaratılmasında burada sanık diye oturtulanların sorumluluğu var" dedi. Depremden sonra İsias enkazının başında olduğunu ve insanlığımdan utandığı günler yaşadığını kaydeden Aktuğralı, "Sanıklar görevlerini sorumlulukla yapmış olsalardı biz de bugün burada olmayacaktık. Japonların ahlaklı davranışlarını örnek alıp kendileri de yapmalıdırlar. Bu salondan çıkarken hepimizin yüzüne baksınlar" dedi. Aktuğralı, davanın takibini yapacağını, şikayetci olduğunu söyledi ve sanıkların tutuklanmasını talep etti.

-Ekiz

Aykan Ekizin babanız Murat Ekiz de "Hepsinden şikayetçiyim davayı takip edeceğim." diye konuştu.

-Çetintaş

Osman Çeyintaş’ın babası Nafi Çetintaş ise sanıklar için "İsias Otel'in sahipleri, katilleri kadar suçludurlar" dedi ve tutuklanmalarını istedi. Çetintaş, "Biz yasımızı tutamadık. Hepsinden şikayetçiyim davamıza devam edeceğiz" diye konuştu.

-Tan

Rehber Umut Ulaş Tan'ın annesi Nurten Tan, İsiasın yaratılmasından sorumlu herkesten şikayetçi olduğunu, tümünün olası kastla cezalandırılmasını istediğini vurguladı.

-Akın

Doruk ve Alp Akın’ın babası Osman Akın ise, iki yılı aşkın bir zamandır adalet sürecini takip ettiklerini, mal sahipleri kadar bina için onay veren kamu görevlilerinin de suçlu olduğunu dile getirdiklerini kaydetti. "Davalar birleştirilmedi. Geçmiş dava neticelenmediği gibi bu davanın da sonuçlanamayacağını düşünüyoruz. Bu davaların birleşmesi lazım. 72 can gitti attıkları imzalarla." diye konuşan Akın, bilim ışığında yapılan tüm değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak davanın sonuçlandırılmasını istedi, şikayetçi olduğunu söyledi.

-Koç

Rehber Ozan Koç’un babası Orhan Koç söyle konuştu: "Sorgusuz imzalamışlar belgeleri, sorgusuz imzaladılarsa sonuçlarına da katlanacaklar. Binayı deprem yıktıysa bu bina da yıkılmak zorundaydı, o yıkıldıysa burada her türlü usulsüzlük var demektir." Koç, imza sahiplerinin tek tek cezasını çekeceğini de belirtti.

-İpekçioğlu

Pervin Aksoy İpekçioğlu da enkazdan yaralı olarak çıkanlardan olduğunu anımsattı . İpekçioğlu, " O anı ve o acıyı sonrasında yaşadıklarımızı anlatmak mümkün değil. Ama anlamadan bilmeden menfaat sağlayıp belki rüşvet alarak attıkları imzalar sayesinde ömrümü verdiğimi kaybettim, ömrümü çalanlar ömür yaşamaya çalışıyorlar." diye konuştu. Herkesin adaletinin farkı olduğunu dile getiren İpekçioğlu, mahkemenin kanunun öngördüğü koşuşlar ve vicdanı çerçevesinde bir karar vereceğini kaydetti. Yürüdükleri yolun çok zor olduğunu belirten İpekçioğlu, davaların birleştirilmesini istedi.

İşin içinde tam rüşvet ve yolsuzluk olduğunu kaydeden İpekçioğlu, "İçerik sahteciliği var. Biliyoruz ki Mehmet Göncüoğlu’na ait statik hesap alınamadığı için Halil Bağcı’dan aldılar. Savcılık iddianameyi bilinçli taksirden hazırladı ama bunun olası kasta çevrilmesi gerekiyor." dedi.

Maliyetten kaçınmak için binanın ne yıkıldığını, ne de güçlendirildiğini belirten İpekçioğlu, sorumluların olası kastla yargılanmalarını istedi ve tutuklanmaları gerektiğini kaydetti.

-Arkar

Fahri Arkar’ın babası Ramadan Arkar da, herkesten şikayetçi olduğunu ve davanın takipçisi olacağını söyledi.

-Kılıç

Havin Kılıç’ın babası Recep Kılıç, "Sanıklardan şikayetçiyim davayı takip edeceğim" dedi.

-İpekçioğlu

Serin ipekçioğlunun babası Sertaç İpekçioğlu da, şöyle konuştu: "Sözüm mahkeme heyetine olacak, birliğin ve düzenin temelidir adalet. Adaletin olmadığı yerde devlet birlik ve düzen de kalmaz onun için büyük sorumluluk sizde." Kılıç, şikayetçi olduğunu ve davanın takipçisi olacağını da belirtti.

-Çevik

Nehir Çevik'in annesi Safiye Çevik de "Hepsinden şikayetçiyim canımın yarısını Nehirimin geleceğini aldılar. Sonuna kadar katılacağım." dedi.

-Aydoğdu

Rehber İmran Aydoğdu'nun annesi Seher Aydoğdu da "Geldik gene aynı tiyatroları izliyoruz" diye konuştu ve sanıkların olası kastla yargılanmasını istediklerini söyledi. Aydoğdu, "Biz sadece nefes alıyoruz. Tek fark evlatlarımızın mezarı var bizim yok. Ne yaşattılarsa onlar da yaşasınlar. Şikayetçiyim."dedi.

İmran Aydoğdu'nun ablası İrem Aydoğdu da sanıkların tutuklu ve olası kastla yargılanmalarını istedi.

-Konuklu

Pamir Konuklunun eşi Atakan Celal Konuklu'nun annesi Şenay Atakan Konuklu ise "Adıyaman’a çocuğumu ve eşimi yolladım. Adıyaman’a yollarken önce dedim ki sana güveniyorum çocuğum sonra anavatana emanet. Benim çocuğum nerde anavatan nerde." diye konuştu. 26 aydır adalet çığlığı attıklarını dile getiren Konuklu "Hani sizin kurallarınız" dedi.

-Çevik

Nehir Çevik'in kardeşi Irmak Çevik, kardeşinin 12 yaşında olduğunu anımsatarak "Ben onu toprağa koyduğumu unutamıyorum annemin çığlıklarını babamı. Her gün ölmek istiyorum diyen babamı unutamıyorum. Ben 16 yaşındayım neyin doğru yanlış olduğunu biliyorum." dedi. Sanıkların neye imza attığını bilmemesini eleştiren Çevik, " Nehirim gibi onlar da gökyüzünü göremesinler" dedi.

-Öz

Rehber Hasan Öz’ün annesi Hüsniye Öz, sanıkların olası kasttan ceza almasını isteyerek tümünden şikayetçi olduğunu dile getirdi. Öz, "En ağır cezayı aldıkları zaman bizim içimiz rahatlayacak. Ben üç yıldır oğlumun mezarına gidemiyorum" diye konuştu.

-Gençalioğlu

Hayal Gençalioğlunun babası Yaşar Kemal Gençalioğlu, "Katil bir yapının altından canımızı aldık. Aynı acıyı aynı duyguları yaşıyoruz. Bugün gene bir tiyatro izledik herkes bunun farkında." diye konuştu. "Kendini savunabilen ve suçsuz olan susmaz" diyen Gençalioğlu, sorulara cevap vermeyenlerin suça ortak olduğunu düşündüğünü kaydetti. Gençalioğlu, " Bunların son bulmasını istiyoruz, sonuna kadar bu davanın peşinde olacağı hepsinden şikayetçiyim." dedi.