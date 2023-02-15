Adıyaman'daki İsias Otel'in deprem nedeniyle yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındığı bildirildi.
İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı!
İsias Otel'in deprem nedeniyle yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.
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