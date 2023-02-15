Gaziantep için hesap vakti: Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili gözaltına alındı Gaziantep için hesap vakti: Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili gözaltına alındı

Adıyaman'daki İsias Otel'in deprem nedeniyle yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındığı bildirildi.