Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazında sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarında KKTC kafilesinde bulunan çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açılamada, "Ne acıdır ki KKTC kafilesinde bulunan ilk cansız çocuğumuzun bedenine ulaşmış durumdayız. Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Böylelikle Adıyaman, İsias Otel’de kayıp sayımız 3’e yükselmiştir. Ekiplerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor." denildi.

Arama-kurtarma ekipleri dün gece kafile öğretmenlerinden Pamir Konuklu ve İbrahim Yakula'nın cansız bedenleri enkazdan çıkarılmıştı.