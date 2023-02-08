Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşı Pamir Konuklu isimli öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıkılamada, "Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz"denildi.

Ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi

Açıklama şöyle:

"Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel’de sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC vatandaşı PAMİR KONUKLU (E) isimli öğretmenimizin cansız bedenine ulaşılmıştır.

Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor."

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da şu yaplaşımı yaptı:

"Üzülerek paylaşıyorum ki KKTC ekibimizin erkek takım antrenörü Pamir Konuklu hocamızın cansız bedenine ulaşmış bulunuyoruz."