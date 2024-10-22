İsias Otel duruşmasında gerginlik… Mahkeme Başkanı oturuma saat 13.00’e kadar ara verdi
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının dördüncü duruşmasına, otel sahiplerinin avukatı ile Şampiyon Meleklerin ailelerinin tartışması üzerine ara verildi.
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Avukatın söylemlerine tepki gösteren aileler ile avukat arasında sözlü tartışma çıktı.
Mahkeme Başkanı taşkınlık yapanların mahkeme salonundan çıkarılmasını emretti ve duruşmaya saat 13.00’e kadar ara verdi.
Kaynak: rss