Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının beşinci duruşmasında savcı mütalaasını bilinçli taksir suçlamasıyla yaptı.

Davanın beşinci duruşması Türkiye saatiyle 10.00’da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi/İstanbul Teknik Üniversitesi heyeti tarafından hazırlanan ve 28 Ekim’de açıklanan bilirkişi raporundan sonraki ilk duruşma olma özelliğini taşıyan bugünkü duruşmada ilk sözü alan Cumhuriyet Savcısı, İsias Otel'in 6 Şubat 2023’te Türkiye meydana gelen iki depremden ilkinde yıkılması üzerine başsavcılığın soruşturma başlattığını belirtti.

Yeni bilirkişi raporunu da okuyan cumhuriyet savcısı, mütalaasını da bilinçli taksir suçlamasıyla yaptı. Sanıkların ayrı ayrı af sınırından uzaklaştırılarak, tutukluluklarının devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının devamını talep eden savcı, binanın mimar ve mühendisleri Hasan Arslan, Halil Bağcı, Erdem Yıldız ve Mehmet Göncüoğlu’nun ise meslekten men edilmesini istedi. Sanıkların tutuklu bulunduğu sürenin, alacakları cezadan düşürülmesi de talep edildi.

-İpekçioğlu: “Bu davada olası kast uygulanmayacaksa başka hiçbir davada uygulanmaması gerekir”

Mütalaa hakkında söz alan ailelerden Pervin Aksoy İpekçioğlu, mütalaanın bilinçli taksirden gelmesini eleştirerek, katların kesilmesinin olası kast olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

İpekçioğlu, “Bu davada olası kast uygulanmayacaksa başka hiçbir davada uygulanmaması gerekir. Adalet, bir ülkenin geleceğini de şekillendirmesi açısından önemlidir” dedi.

-Karakaya: “Biz çocuklarımızı toprağın altına koyduk, en ağır cezayla olası kastla yargılanma istiyoruz”

Ailelerden Ruşen Yücesoylu Karakaya da, “Biz çocuklarımızı toprağın altına koyduk, en ağır cezayla olası kastla yargılanma istiyoruz” diye konuştu.