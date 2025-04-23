Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek davada, biri dönemin Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere altı sanık yargılanacak

Karakaya: “Gerçekler susturulamayacak, adalet engellenemeyecek”

6 Şubat depreminde aralarında Şampiyon Melekler'in de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası yarın başlıyor.

İlk duruşması yarın 9.30'da görülecek davanın Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması için aileler yeniden Adıyaman’a gitti.

Dava için Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve komite üyeleri, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, avukatlar ve gazetecilerden oluşan bir heyet Adıyaman’da bulunuyor.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, dava öncesi TAK muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün bir kez daha Adıyaman’dayız; İsias davasında kamu görevlilerinin ifadelerindeki çelişkileri, göz göre göre söylenen yalanları ortaya koymak, gerçekleri mahkeme salonunda bir kez daha gözler önüne sermek için buradayız” dedi.

72 cana mezar olan bu sözde otelin inşa sürecindeki sahtekarlığı ve görevini kötüye kullanan herkesin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

“Bilimin ışığında hazırlanan raporlar ve vicdanımızla taşıdığımız haklı öfkemizle, biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Gerçekler susturulamayacak, adalet engellenemeyecek.”

-Dava

Davada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve Daimi İşçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanacak.