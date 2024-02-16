Karaoğlanoğlu’nda ve Girne’de iş yerlerinden para çalan iki çalışan tutuklandı. Her iki çalışan da gün içinde temin edilen paraları kasadaki satış iptaliyle satılmamış gibi gösterdi ve 2’şer bin TL’yi zimmetine geçirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu’ndaki bir iş yerinde çalışan, 1 Aralık 2023 ile 31 Ocak 2024 tarihleri arasında gün içinde müşterilerden tahsil edilen parayı kasada satış iptali yaparak satılmamış gibi göstererek 2 bin TL çalan İ.Ö.(K-37) tutuklandı.

Öte yandan yine Aralık 2023 ile 31 Ocak 2024 tarihleri arasında, benzer bir yöntemle Girne’de faaliyet gösteren markette çalışan ve gün içinde müşterilerden tahsil edilen parayı kasada satış iptali yaparak satılmamış gibi göstererek 2 bin TL temin eden S.M.A.(E-34) da tutuklandı.